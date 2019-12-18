Сеул, , 12:56 — REGNUM В рамках трехстороннего саммита президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, точная дата и место проведения встречи будут объявлены после согласования сторон.

Предполагается, что в рамках встречи стороны обсудят ряд вопросов, включая экспортные ограничения и решение Сеула относительно действия договора об обмене разведывательной информацией (GSOMIA).

Как отмечают в правительстве, в рамках данного саммита также состоится встреча Мун Чжэ Ина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что трехсторонний саммит Южной Кореи, Китая и Японии пройдет в китайском Чэнду 23−24 декабря.

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