Киев, , 13:02 — REGNUM Верховная рада Украины вынуждена была перенести рассмотрение законопроекта о поправках в Земельный кодекс страны на 2020 год из-за политического противостояния. Об этом 18 декабря заявила в Раде лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Еще вчера планировалось, что в четверг, по ускоренной процедуре, будет принят закон о продаже земли. Но ситуация изменилась коренным образом», — сказала лидер «Батькивщины».

Также она отметила, что организовавшие под окнами Рады митинг люди, выступающие против данного законопроекта, вынудили пропрезидентскую партию «Слуга народа» выполнять регламент и рассматривать в профильном комитете 4,5 тысячи поправок к законопроекту.

«Это значит, что до нового года они не будут рассматривать (на пленарном заседании Рады) этот законопроект о земле», — заявила Тимошенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Верховная рада Украины намерена создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием стычек митингующих с полицией, произошедших 17 декабря у стен парламента.