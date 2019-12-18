Москва, , 12:44 — REGNUM Программа реновации в Москве — инициатива не власти, а жителей столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Складывается впечатление, что программу реновации я придумал, мои помощники, что нам это зачем то нужно. Полная чушь», — сказал Собянин.

По его словам, начать переселение из пятиэтажек его просили жители. Причём просьбы носили массовый характер.

«У меня все против были этой программы. Но куда бы я не приезжал, на какую бы стройку не приходил, ко мне люди приходили и спрашивали: когда вы примете решение по нашим пятиэтажкам? И это естественное требование граждан, которые проживают в предаварийных и антисанитарных условиях», — сказал Собянин.

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