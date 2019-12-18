Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Коллеги депутата городского совета (сакребуло) Тбилиси Ираклия Кухианидзе решили исключить его из правящей партии «Грузинская мечта» из-за скандальной публикации в соцсети Facebook. Об этом 18 декабря рассказал другой член сакребуло от правящей партии Бека Давитулиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы решили отчислить Ираклия Кухианидзе из [партии] большинства. Соответственно, мы на ближайшем заседании сакребуло выступим с ходатайством об освобождении его с должности», — сказал Давитулиани.

Стоит отметить, что Кухианидзе в горсовете Тбилиси в настоящее время занимает пост председателя комиссии по окружающей среде. Снятие с должности не означает лишение его депутатского мандата.

Как передавало ИА REGNUM, Ираклий Кухианидзе позволил себе критически высказаться на своей странице в Facebook в отношении задержанного в Южной Осетии за нарушение госграницы врача Важи Гаприндашвили и его жены. Депутат высказал недоумение в связи с поступком доктора, который осознанно выдвинулся на южноосетинскую территорию. Также критике подверглись и действия жены Гаприндашвили на акциях протеста. Поведение супругов Кухианидзе назвал «идиотизмом» и «провокацией».