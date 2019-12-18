Южно-Сахалинск, , 12:34 — REGNUM По сообщению ТАСС из Токио, российские пограничники задержали и сопроводили для досмотра к Курилам пять японских рыболовецких судов. Эту информацию в среду, 18 декабря, подтвердил агентству источник в правоохранительных органах. «Пять японских судов действительно были задержаны (с целью проведения досмотра). Сейчас проводится осмотр», — сообщил собеседник агентства, не уточнив подробности задержания судов и количество моряков на них.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что во вторник российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Нэмуро (Хоккайдо). По сведениям телеканала, пограничники сопроводили суда для досмотра на один из островов южной части Курил (Сахалинская область). Информация о числе японских моряков на борту задержанных шхун не приводилась. В свою очередь агентство Киодо со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии утверждало, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением.

Назвав задержание «неприемлемым», генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга от имени японского правительства потребовал немедленного возвращения шхун на родину вместе с командами.

«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов, — сказал он. — Мы требуем из соображений гуманности как можно скорее вернуть суда и их команды в японские порты. Российской стороне направлено соответствующее представление». Сообщается также о проверке информации о том, что в судовых документах задержанных шхун, как подозревают российские пограничники, могли быть сделаны ложные записи о размерах улова. По словам Суга, задержанные рыбаки проблем со здоровьем не испытывают.

Указание Суга на то, что Токио считает задержание неприемлемым, «исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов» направлено на то, чтобы лишний раз «подтвердить» якобы существующий «суверенитет» Японии на южных Курильских островах и омывающих их воды.

Хотя факты браконьерства японских рыбаков в российских водах и задержание японских рыболовецких шхун для проведения проверок отмечались и ранее, на сей раз, оно произошло буквально накануне первого визита нового японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги в Россию, что не может не оказать соответствующего влияния на переговоры.