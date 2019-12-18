Красная Слободка, , 12:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га. Об этом он заявил 18 декабря на встрече с жителями села Красная Слободка в Киевской области, сообщил телеканал 112.ua.

«Давайте до 10 тыс. га рассматривать на комитете, а концентрацию в размере до 50 тыс. га, потом до 20 тыс. га уберём», — предложил он.

Зеленский также призвал разблокировать работу аграрного комитета и рассмотреть до конца года законопроекты, направленные на поддержку мелких фермерских хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что голосование за закон об открытии рынка земли на Украине может состояться до конца 2019 года.

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