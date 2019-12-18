Москва, , 12:40 — REGNUM Перед московским властями стоит непростой выбор — принимать популярные решения или конфликтные, но которые идут на пользу Москве. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Принимая законодательные и управленческие решения, мы несём огромную ответственность и за наш город, и за нашу страну. Но решения, которые мы принимаем, зачастую бывают спорными и конфликтными. И каждый раз мы делаем выбор и порой непростой. Можно быть пассивным, заниматься имитацией бурной деятельности, занимается популизмом, а можно работать на результат, принимая непопулярные решения отдача от которых появится может не сегодня, а может и не завтра», — сказал Собянин.

Затем мэр Москвы пояснил, что этот непростой выбор стоит перед ним.

«Передо мной тоже всегда стоит выбор: удобно плыть по течению не трудно. Делать вид, что делаешь важные дела, но не думать о реальном решении задач, принимать только популярные решения. И при этом с городом ничего плохого не произойдет в ближайшее время. Но в итоге расплачиваться за потерянное в пустое время придется всем. Что значит работать на результат? Это постановка максимально амбиционной задачи с мобилизацией всех ресурсов, напряжением всех сил», — отметил мэр Москвы.

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