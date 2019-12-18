Макао, Китай, , 12:34 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Макао, где, как ожидается, объявит о мерах поддержки местной экономики, об этом 18 декабря сообщает Reuters.

По мнению журналистов, бывшая португальская колония является центром для игорного бизнеса Китая и отличается политической стабильностью, в отличие от бывшей колонии Великобритании — Гонконга.

Корреспонденты издания отмечают, что визит может быть связан с акциями протеста, продолжающимися в Гонконге последние шесть месяцев. А меры поддержки Макао станут наградой за лояльность Пекину.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются свыше шести месяцев, жители региона недовольны стремлением властей ограничить в правах автономию и усилить влияние Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспорядки в Гонконге оставили жителей города без новогоднего салюта