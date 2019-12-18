Москва, , 12:38 — REGNUM Пропагандистский фейк, направленный на поддержание мифа о российской угрозе, — так охарактеризовали в российском МИД статью французской газеты Le Monde о «перевалочном центре спецподразделения ГРУ», якобы обнаруженном в Савойе. Такое сообщение распространено 18 декабря российским внешнеполитическим ведомством.

В МИД указали на отсутствие у статьи достоверных источников. В публикации газеты также отмечено, что участники расследования — спецслужбы Франции, Великобритании и Швейцарии — не смогли найти ни тайников с оружием или техникой, ни возможных сообщников «российских шпионов».

«Таким образом, единственным аргументом в пользу публикуемой конспирологической теории остается пресловутое highly likely», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве указали и на то, что фейк был вброшен незадолго до саммита в «нормандском формате», а значит, его авторы намеревались испортить репутацию России.

Как сообщало ИА REGNUM, французское издание утверждает, что во Французских Альпах находилась база «российских шпионов, специализирующихся на убийствах», а узнали об этом спецслужбы нескольких стран.

Читайте также: Западные СМИ сообщили о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

Читайте ранее в этом сюжете: Грушники и «шаромыжники»: на пути к встрече по Донбассу в Париже