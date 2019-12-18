Москва, , 12:25 — REGNUM Проведение крупных учений с прицелом на крупный конфликт характерно для всех мощных военных держав, и связывать учения с вероятностью реальной эскалации не приходится, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 18 декабря, комментируя высказывания руководителей Вооруженных сил России.

Ранее в российском Генштабе заявили, что НАТО, судя по сценариям интенсивных военных учений, готовится к крупномасштабному военному конфликту. При этом в Генштабе обратили внимание и на активность альянса в продвижении тезиса о «российской угрозе».

« Тезисы о «российской угрозе» появились в 2014 году и стали одними из краеугольных камней в деле усиления НАТО. Однако сегодня происходит все большее смещение в сторону «китайской угрозы».