Сеул, , 12:26 — REGNUM В Сеуле завершился пятый раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов, который проходил в период с 17 по 18 декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону представлял бывший зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо, американскую — председатель Госдепа Джеймс Дехарт.

Известно, что стороны сузили разногласия по данному вопросу, однако США настаивают на увеличении доли Южной Кореи в расходах. Отмечается, что американская сторона включила в «бюджет» расходы на строительство объектов, проведение совместных учений за рубежом, а также поддержку семей военнослужащих.

Напомним, что 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, подписанное в марте и вступившее в силу 5 апреля текущего года, истекает 31 декабря. Однако стороны договорились продолжить переговоры в январе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи предложило закупить американское оружие на сумму до 1 млрд в 2020 году. Данное предложение было выдвинуто на фоне напряжённых переговоров США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов.

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