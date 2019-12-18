Мадрид, , 12:19 — REGNUM Государственный секретарь по иностранным делам при премьер-министре Швеции Карин Валленстин высоко оценила роль министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая активно продвигает роль женщин во всем мире, сообщает Antara.

Карин Валленстин встретилась с главой МИД Индонезии в кулуарах форума «Азия — Европа» (АСЕМ) в Мадриде (Испания).

«Индонезия недавно провела диалог с женщинами как из сельских, так и городских районов Афганистана, чтобы увеличить их потенциал», — заявила Ретно Масуди.

Стороны договорились продолжать укреплять связи в повышении роли женщин в мире, включая возможность сотрудничества между сетью женщин-посредников между двумя регионами.

В ходе встречи стороны договорились использовать импульс 70-летия двусторонних отношений между Индонезией и Швецией в 2020 году для расширения сотрудничества в различных областях.

Главы МИД также обсудили возможность визита премьер-министра Швеции в Индонезию.

Напомним, Швеция является одним из крупнейших партнеров Индонезии в Европе. Увеличение туристического потока и присутствие десятков шведских компаний в Индонезии способствовали процессу передачи технологий и созданию рабочих мест для тысяч индонезийских квалифицированных рабочих.

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