Рига, , 12:19 — REGNUM Латвийское бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) считает, что необходимо оценить необходимость прекращения государственного финансирования партии «Союз Зелёных и Крестьян» (СЗК) из-за санкций, введённых США против мэра Вентспилса и лидера партии «Латвии и Вентспилсу» Айвара Лемберга. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, KNAB собирается установить — не будет ли финансирование партии «Союз Зелёных и Крестьян» нарушением режима санкций.

Напомним, по результатам выбором 2018 года в XIII Сейм СЗК получил 83 675 голосов и завоевал 11 депутатских мандатов. Согласно закону Латвии о финансировании политических партий, в 2019 году «Союз Зелёных и Крестьян» получил от государства 59 409 евро. В следующем году из-за поправок в законе СЗК причиталось 489 163 евро. Первая выплата должна состоятся 15 января 2020 года.

Айвар Лемберг и его партия являются многолетними партнёрами СЗК.