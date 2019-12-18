Киев, , 12:14 — REGNUM Силовое противостояние, которое произошло накануне возле Верховной рады, является довольно старой политтехнологией, основным инициатором и реализатором которой является глава МВД Украины Арсен Аваков, заявил сегодня, 18 декабря, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт рассказал свое видение подтекстов столкновений возле Рады на акциях протеста против продажи украинской земли.

«Итак, был намечен митинг возле Рады против продажи земли. Неожиданно в первых рядах там появляются представители Нацкорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролируемого Аваковым. Которые начинают провокации против полиции, контролируемой все тем же Аваковым. На всю страну показывается картинка: радикалы бьются против полиции. Камни, палки, слезоточивый газ, кровь… Вызывая у электората Зеленского, да и у всей страны, ужасные воспоминания времен Майдана», — анализирует Корнейчук.

Далее, напоминает эксперт, последовало публичное заявление Зеленского: мол, мы видим не мирный митинг против продажи земли, а попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

«Собственно, та же риторика, которая была у Януковича в 2013 году, когда 1 декабря, подконтрольные власти радикалы, устроили штурм Банковой», — напоминает он.

Вывод из этого следующий, считает политолог, — Аваков в тесной связке с Зеленским устроил специальную провокацию, чтобы дискредитировать протесты против распродажи земли.

«И это только первый шаг такой дискредитации. Задача — показать, что реально украинцы не против продажи. А это все некие радикалы и старые политики шатают ситуацию в стране и под Зеленским… Еще одна задача: напугать украинцев, чтобы они реально не выходили протестовать. Ведь иначе придется находиться рядом с неадекватными радикалами и можно пострадать», — отмечает Корнейчук.

Эксперт предполагает, что скоро последует заявление, что протесты против продажи земли в Киеве организованы Кремлем.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря в правительственном квартале в Киеве проходили акции протеста, в частности, против закона об открытии рынка земли, которые закончились столкновениями протестующих с силовиками. В противостоянии пострадали 17 полицейских, было задержано 26 человек, которых, впрочем, уже через несколько часов отпустили.