Москва, , 11:57 — REGNUM Предлагая проект децентрализации, президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на проведение очередных выборов, однако такая стратегия может лишь поспособствовать политическому краху главы Украины. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Не понимаю к чему это Зеленскому. К тому времени, когда пройдут выборы, от его рейтинга ничего не останется и в парламент зайдут другие люди. Но поскольку страной управляют Коломойский и Аваков, то они, очевидно, считают, что с Зеленским или без Зеленского, они своих людей заведут», — заявил Ищенко.

По его мнению, закон о децентрализации нужен Зеленскому в первую очередь для того, чтобы завершить часть своей программы по части реформы местного самоуправления.

«Но Раду легко распустить, а местное самоуправление просто так всё полностью, потому что мне захотелось, не распустишь. Зато если вы принимаете конституцию, там где вы меняете названия райадминистрации… и под этим соусом у вас происходят выборы, потому что тех органов местного самоуправления, которые сейчас есть, в новой конституции просто не будет — другое дело», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил проект поправок в конституцию страны в отношении децентрализации власти на всей территории. Он предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Следует отметить, что в тексте не нашлось места пунктам об особом статусе Донбасса.