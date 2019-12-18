Москва, , 11:53 — REGNUM Закон о расселении ветхого и аварийного жилья ставит размер компенсации в зависимость от основания возникновения права собственности, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

«То есть внучка, получившая наследство по завещанию и в результате дарения, получит разное возмещение при расселения. Люди, получившие собственность в результате решения суда, тоже будут поражены в правах», — отметила Костенко в Facebook.

Она прогнозирует массовые обращения в Конституционный суд.

«Можно предположить, что он нарушит права многих граждан и вызовет массу обращений в Конституционный суд. Я вносила поправки, но они были отклонены комитетом, который даже не уведомил меня своевременно о времени проведения», — отметила парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья.

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