Кишинёв, , 11:48 — REGNUM Прошедшая в Кишиневе первая встреча политических представителей Приднестровья и Молдавии Виталия Игнатьева и Александра Фленки завершилась безрезультатно. Как сообщил по итогам переговоров глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, Молдавия по-прежнему не готова подписать протокол прошедшей в октябре встречи в формате «5+2» в Братиславе, передает ИА REGNUM.

«Приднестровье, как вы знаете, тоже согласилось с формулировкой, которая была предложена в Братиславе, и соответственно мы искали возможные варианты, которые бы отразили объективную реальность», — сказал Игнатьев.

По его словам, обсуждался также банковский вопрос, импорт товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года, проблема с водительскими удостоверениями и другие вопросы переговорной повестки. Игнатьев подчеркнул, что Молдавия по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств по целому ряду ранее достигнутых договоренностей.

Приднестровские СМИ между тем сообщили, что встреча переговорщиков проходила на повышенных тонах, а представитель Молдавии периодически порывался покинуть переговоры.

Очередная встреча переговорщиков Молдавии и ПМР может состояться 23 декабря в Тирасполе.

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