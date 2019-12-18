Киев, , 11:48 — REGNUM Нападение на фермеров, митинговавших накануне возле Верховной рады против продажи земли, произошло по указанию президента Владимира Зеленского и главы его офиса — Андрея Богдана, заявил в видеообращении глава «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

«Президент Украины Владимир Зеленский и люди, которые стоят за ним, любой ценой хотят продавить закон о продаже земли, поэтому были спровоцированы столкновения с участниками акции… Аграрии начали ставить свои палатки под стенами Рады, полиция начала бить фермеров, а активисты «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили в их защиту», — заявил Билецкий.

Сначала власти пообещали «услышать каждого», а затем отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста, подчеркнул радикал в своем заявлении.

«Такие преступления в стране не должны проходить безнаказанно — ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента. Акция против распродажи украинской земли — бессрочная и будет продолжаться, пока власть не услышит свой народ», — резюмировал Билецкий.

ИА REGNUM напоминает, что после столкновений с силовиками были задержаны 26 протестующих, преимущественно активистов-радикалов. Однако уже через несколько часов всех их отпустили на свободу.

Сам Зеленский заявил, что беспорядки и столкновения с полицией у здания Верховной рады не являются законной формой дискуссии о любых законодательных инициативах.

Верховная рада может начать рассмотрение закона о продаже земли во втором чтении на текущей пленарной неделе, которая продлится до 20 декабря. Дата окончательного голосования по документу пока неясна, поскольку к нему подано более 4 тыс. правок.