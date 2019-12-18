Мадрид, , 11:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди встретились в кулуарах 14-й министерской встречи форума «Азия — Европа» (АСЕМ) в Мадриде (Испания), чтобы обсудить усилия двух стран по изучению возможностей экономического сотрудничества, сообщает Antara.

«Между двумя странами по-прежнему существует большой потенциал для сотрудничества, которое необходимо изучить, в том числе в областях воздушного транспорта, банковского дела, халяльной промышленности, сельского хозяйства, энергетики и стратегических отраслей», — заявил министр иностранных дел Индонезии.

Глава МИД Индонезии также выразила надежду на продолжение развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Индонезия призвала провести второе заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2020 году.

Со своей стороны, глава МИД Казахстана пригласил Индонезию на совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила укрепление двусторонних отношений с министром иностранных дел Китая.

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