Киев, , 11:43 — REGNUM Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Укрнафта».

"Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остается в силе — Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный арбитражный суд вынес решение о взыскании с Российской Федерации в пользу вышеперечисленных компаний более $44 млн за то, что они утратили свое имущество после возвращения Крыма в состав России. В Минюсте РФ оспорили данное арбитражное решение.

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