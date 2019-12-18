Кишинёв, , 11:35 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выступила в поддержку действующего президента Игоря Додона в канун предвыборного 2020 года, когда в Молдавии будут выбирать следующего президента. Как передает ИА REGNUM, на заседании республиканского совета партии социалисты приняли соответствующую декларацию.

Сам Додон, являющийся неформальным лидером социалистов (после избрания президентом он формально приостановил членство в партии), заявил, что решение об участии в президентских выборах примет позже. По его словам, сейчас в его повестке — «более важные вопросы».

Социалисты также выступили за сохранение всенародной процедуры избрания президента. «Более 95% граждан хотят сами выбирать президента. Поэтому следующие выборы, которые состоятся в октябре или ноябре 2020 года, будут прямыми», — заявил Додон.

Ранее, отметим, появилась информация, что в Молдавии могут вернуться к избранию президента в парламенте, как это было до 2016 года, когда Конституционный суд постановил, что выборы должны быть всенародными. В том же году президентом был избран Игорь Додон.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон: Молдавия не откажется от всенародных выборов президента