Москва, , 11:34 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином стандарте предоставления государственных и муниципальных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Стандарты государственных и муниципальных услуг будут утверждаться на федеральном уровне и станут едиными для всей страны, независимо от региона и муниципалитета.

Для начала единые стандарты планируется ввести в сфере градостроительства. В частности, срок выдачи разрешения на строительство сократится с 7 до 5 рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней.

«Введение единых стандартов позволит убрать лишние административные барьеры для застройщиков, а значит — реализовать новые инвестиционные проекты и развивать нашу экономику», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.