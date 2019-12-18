Тегеран, , 11:37 — REGNUM Около 100 террористов было задержано в результате операций, которые проходят под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 18 декабря рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев на многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике в Тегеране.

Как рассказал Патрушев, под эгидой ОДКБ проводятся регулярные операции оперативно-тактического плана, в ходе которых в нынешнем году было проверено по подозрению к в причастности к террористическим организациям свыше 250 тысяч человек, задержано около 100 террористов и ещё 61 — объявлен в международный розыск. При этом было ликвидировано 39 каналов нелегальной миграции.

Также он высказался за усиление обмена информацией между государствами для более успешного привлечения террористов к ответственности и отметил необходимость упрощения процедуры выдачи преступников.

«Призываем к активному совместному наполнению и развитию банка данных ФСБ России по противодействию терроризму», — сказал Патрушев.

Кроме этого, глава Совбеза РФ указал на необходимость борьбы с финансированием террористов, которые получают доходы с наркобизнеса Афганистана, и в связи с этим подчеркнул необходимость борьбы с наркотрафиком.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму защищены от террористических угроз все объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей.