Луанда, , 11:32 — REGNUM В 2020 году власти Анголы вернули более 5 млрд долларов США, украденных из государственного бюджета страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра юстиции Анголы.

В интервью журналистам Франциско Кейроз заявил, что среди возвращенных средств — 3 миллиарда долларов США, украденных из Суверенного фонда Анголы.

Он добавил, что некоторые страны, однако, препятствуют усилиям властей Анголы по отслеживанию местонахождения украденных средств.

Сын бывшего президента Анголы Хосе Эдуардо душ Сантуша, который возглавлял Суверенный фонд Анголы, в настоящее время содержится в следственном изоляторе по обвинениям в коррупции.

Как отмечают журналисты телерадиокомпании, ранее нынешний президент Анголы Жуан Лоренсу пообещал бороться с проблемой коррупции в стране.