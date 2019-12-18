Москва, , 11:21 — REGNUM Попытки выработать альтернативу Минским соглашениям свидетельствуют о растерянности в украинской элите. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Украина действительно хочет уйти от Минска? Да, она попала в ловушку. Почему Москва не нервничает, несмотря на то, что Минские соглашения не выполняются? Потому что хоть чучелком, хоть тушкой, хоть выполняйте Минские соглашения, хоть не выполняйте, а результат всё равно один. И он не в пользу Украины», — заявил Ищенко.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Минские соглашения «нереальны» и потому нуждаются в пересмотре.

«В них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимой. Условно говоря, поменять даты», — указал Пристайко.