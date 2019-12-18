Москва, , 11:21 — REGNUM На встрече с руководством обеих палат парламента РФ, которую президент страны Владимир Путин намерен провести 24 декабря, планируется обсудить актуальные вопросы нынешней и предстоящей весенней сессии. Об этом 17 декабря сообщил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Встречаются советы палат, соответственно, и Совфеда, и Госдумы, мы будем обсуждать и актуальные вопросы предстоящей весенней сессии, и вопросы, которые обсуждали на этой сессии», — уточнил парламентарий.

Также, по его словам, представители фракции «Единой России» собираются на днях обсудить вопросы проблемы, которые хотели бы озвучить главе государства от имени партии, на случай, если будет предоставлена возможность отдельной встречи руководителей фракций с российским лидером. В частности, по словам Неверова, это освобождение от комиссии банковской оплаты за ЖКХ, а также вопросы, связанные с инфраструктурной застройкой.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совфеда состоится 24 января.

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