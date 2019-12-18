Москва, , 11:20 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту электронной подписи, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Законом повышаются требования к деятельности удостоверяющих центров, в том числе, величине порога собственного капитала и страховой ответственности таких центров. Минимальный размер собственных средств должен быть не менее 1 млрд рублей, а страхования ответственности — 100 млн рублей.

Срок аккредитации удостоверяющих центров предлагается сократить до трех.

Одновременно между центрами перераспределяются полномочия по выдаче квалифицированных сертификатов. Кредитные и финансовые организации будут получать их в удостоверяющем центре Банка России, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели — в центре Федеральной налоговой службы, госслужащие — в центре Федерального казначейства, а граждане, которые не являются должностными лицами, — в коммерческих удостоверяющих центрах.

Законом также вводится новый способ подтверждения электронных подписей — через проверку доверенными третьими сторонами. Такие организации будут устанавливать полномочия участников правоотношений, действительность цифровых подписей и сертификатов на определенный момент времени.

Закон убрал с рынка 95% и оставил двух-трех игроков, заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). Он уверен, что принятый закон не решит проблемы граждан, связанные с подделкой их подписей.