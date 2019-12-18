Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Тодд Янг предложил обязать разведку США доложить о перспективах развития российских и китайских ядерных сил в случае, если договор о сокращении ядерных вооружений СНВ-3 прекратит своё действие. Сенатор подготовил соответствующую поправку к законопроекту об очередных санкциях против России, сообщает 18 декабря Reuters.

Вместе с сенатором-демократом Крисом Ван Янг подготовил ещё один документ, который имеет отношение к принятому оборонному бюджету США. В нём также отмечена необходимость оценки последствий прекращения действия договора.

Оговорено в частности, что при непродлении договора министр обороны должен не позднее 5 апреля 2021 года доложить конгрессу о мероприятиях по структурынм изменениям американских ядерных сил. При этом он должен рассказать о текущих и предстоящих программах модернизации и связанных с ними расходах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году истекает действие российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3. Он вступил в силу в 2011 году.

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