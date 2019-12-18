Киев, , 11:22 — REGNUM С начала 2010 года Украину покинули четыре миллиона жителей, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет на своём telegram-канале.

«С 2010 года за границей осталось почти 4 миллиона украинцев», — написал он.

В сообщении сказано, что за это время граждане Украины, по официальным данным, стали меньше ездить в Россию, и переключились на другие страны Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук заявил, что в 2019 году украинские мигранты могут перевести из-за рубежа около $12 млрд.

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