Мадрид, , 11:17 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 2020 год, который ознаменовал 70-ю годовщину отношений между Индонезией и Китаем, станет важным импульсом для укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщает Antara.

Главы МИД Индонезии и Китая подчеркнули важность региональной экономической интеграции в кулуарах форума «Азия — Европа» (АСЕМ) в Мадриде (Испания).

Индонезия надеется, что экономическая интеграция может привести к выгодному сотрудничеству для обеих сторон.

Ретно Марсуди также высоко оценила поддержку правительства Китая в процессе репатриации 20 граждан Индонезии. Глава МИД Индонезии выразит надежду, что сотрудничество будет расширено в сфере борьбы с торговлей людьми. В конце встречи министр иностранных дел Индонезии запросила информацию о развитии ситуации в Синьцзяне.

Глава МИД Китая подтвердил, что религиозная свобода мусульман в Синьцзяне гарантируется государством.

Согласно данным МИД Индонезии, Китай является крупнейшим торговым партнером Индонезии. Общий объем двусторонней торговли в 2018 году достиг 72,6 млрд долларов США. Кроме того, Китай является третьим по величине иностранным инвестором Индонезии. Общий объем инвестиций в 2018 году составил 2,3 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия обеспокоена сообщениями об угнетении мусульман-уйгуров в Китае и продолжает уделять приоритетное внимание механизму диалога с КНР по этому вопросу.

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