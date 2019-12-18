18 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Между нынешней Украиной и гитлеровской Германией логично проводят параллели, сравнивают. Но отличий между двумя данными формациями, странами — великое множество. И одно из них: Германия не стеснялась своего нацизма, Украина всякий раз уверяет, что его в государстве нет.

Платон Беседин, , 20:21 — REGNUM Роман Зозуля когда-то неплохо играл в футбол. В основном тогда, когда забивал за «Днепр». Тогда и днепропетровский клуб смотрелся достойно, и сам Роман. Но времена те прошли.

Украинские националисты Иван Шилов © ИА REGNUM

Зозуля перешёл в испанский «Бетис». Но на Пиренеях у него не заладилось. Местные болельщики скандировали в адрес Романа неприятные вещи. Обвиняли в нацизме. Да и играл Роман так себе, потому позднее оказался в лиге классом ниже — в испанском клубе «Альбасете».

И вот в недавнем матче этой команды против «Райо Вальекано» Зозуле вновь прилетело. Фанаты мадридцев скандировали в его адрес кричалку, в которой прямо заявляли: Зозуля — нацист. Ну и матерный эпитет прилагался. Скандировали фанаты сие так громко, что судья остановил игру. Зозуле могло прилететь и посильнее.

Тут надо понимать, что фанаты «Райо» — особая каста. Они не из богатых, они рабочие, они «левые». И они ненавидят «правых». Они те, о ком пел Леннон — working class hero. И таких, как Зозуля, они презирают. Кстати, сам клуб очень симпатичный, хоть и бесперспективный. За него когда-то выступал Виктор Онопко.

Роман Зозуля Станіслав Ведмідь

Зозуле же реально есть за что предъявлять. Он не то чтобы нацист — такой, который размышляет о тотальном превосходстве украинской нации. Или ходит с томиком Гитлера. Нет, Зозуля как бы играется в нацизм. Оправдывая его, впрочем, все, конечно, написали иное. Мол, да причём тут нацизм? Роман просто помогал украинской армии. Хорошо, оставим за скобками тот факт, что армия эта убивает людей в Донбассе.

Но Зозуля ведь на самом деле заигрался в нацизм. В Сети тому хватает соответствующих доказательств. Ну, например, Зозуля стоит на баскетбольной площадке и указывает пальцем на табло, а там — 14/ 88. Надо объяснять, что сие значит? Или вот Зозуля — классическое — позирует с плакатом Бандеры. Тут, конечно, кто-то взвизгнет, что данный персонаж боролся за украинцев… угу, потому 14/ 88.

Вряд ли Зозуля прямо сейчас сам поедет прессовать инакомыслящее население танками или расстреливать их из автоматов. Пока он просто играет в нацизм. Но скажите, в гитлеровской Германии все сразу отправились жечь евреев и расстреливать славян? Или сначала просто игрались? Входили, так сказать, в кровавый вкус. Ханна Арендт много сообщила об этом в «Банальности зла». Эйхман, ответственный за уничтожение евреев, не был посланником ада — нет, он был ответственным бюргером, которому нравилось то, что он делал.

Поэтому фанаты «Райо Вальекано» правы насчёт Зозули. Не правы те, кто вступились за футболиста. А вступились многие, слова поддержки произнёс даже Зеленский. Президент, впрочем, уже отметился ранее здравицами в адрес сторонников Бандеры. У него вообще, похоже, задача такая — нравиться всем и каждому. Вот только — не получается. И те же нацисты, которых он защищает в лице Зозули, в конечном итоге создадут ему большие проблемы. Уже создают.

Украинские националисты Antanana

Но дело не просто в желании понравиться, нет. Проблема в тотальном лицемерии и абсолютном зле, которые завладели Украиной. Один пример. В немецком Гамбурге Украину представлял дипломат Василь Марушинец. Но грянул скандал — и данный пан оказался открытым юдофобствующим нацистом: зигующим, проклинающим евреев и разгуливающим в форме СС. Гнать такого? Судить? Безусловно. Но в результате кончилось всё тем, что Марушинца после перерыва вернули на работу, а заодно ещё и выплатили ему 9 тысяч долларов компенсации за вынужденный простой.

Между нынешней Украиной и гитлеровской Германией логично проводят параллели, сравнивают. Но отличий между двумя данными формациями, странами — великое множество. И одно из них: Германия не стеснялась своего нацизма, Украина всякий раз уверяет, что его в государстве нет.

Какие бандеровцы? Нет их. Тогда почему Бандера превратился не просто в национального героя, а в нечто вроде украинского божества? Depeche Mode пели о Personal Jesus. Так вот, у украинцев, похоже, должен быть свой персональный Бандера.

Где вы видели нацистов? Тогда кто убил Бузину и Шеремета, а? Кто ходит по улицам факельными маршами и кто зигует на площадях?

Факельное шествие. Киев

На Украине рассказывают, как устали от войны, но продолжают молотить и расстреливать Донбасс, теряя своих парней. Кричат, что в Одессе люди сожгли сами себя, но говорят, что тогда, 2 мая, подавили будущий бунт.

Это зло, которое пробует маскироваться, но — тщетно. Нашёлся мальчик, крикнувший королю, что тот голый. Отыщутся и те, кто проорут нацистам, что они нацисты. Уже находятся. Потому что это тупое, слабое, но очень агрессивное и вредное зло, которое способно на Украине многим испортить жизнь. И да, рано или поздно, как любое зло, тем более слабое, оно будет уничтожено. Или, что вероятнее, сожрёт себя само. Но сколько людей, сколько идей будет потеряно до этого? И стоило ли оно того?

Так что хорошо бы услышать, сколько ещё осталось жить нацизму на Украине. А, Зозуля, что ты нам прокукуешь?