Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM Председателем агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка назначена Мадина Абылкасымова, сообщили 18 декабря в пресс-службе президента республики.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подписал указ об освобождении Абылкасымовой с должности заместителя председателя Национального банка республики.

Кроме того сегодня, 18 декабря, Токаев сменил первого заместителя своей администрации. На место Дархана Калетаева назначен бывший помощник президента Маулен Ашимбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра энергетики республики Каната Бозумбаева и его назначении на должность помощника главы государства.

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