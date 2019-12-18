Киев, , 11:09 — REGNUM Протесты на акции против продажи земли в Киеве в своём стремлении устроить драку с силовиками выглядели искусственно, заявила 18 декабря украинский политолог Олеся Яхно, комментируя столкновения в столице Украины, случившиеся накануне.

Эксперт отмечает, что в таких важных темах, как рынок земли и изменения в Конституцию в части децентрализации очень важное «спокойное, но при содержательное, а где надо и критичное» отношение общества.

«Куда эффективнее то же озвучивание «красных линий», как это было накануне встречи «нормандской четверки», чем заведомое переведение всего в физическую составляющую. Тем самым, «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маргинализирует и дискредитирует протесты, как будто их участники изначально ориентированы исключительно на драку. Чтобы потом начали говорить: «Смотрите, это же экстремисты»», — добавила Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на акции протеста против продажи земли возле Верховной рады произошли столкновения активистов с силовиками. Формальным поводом стала попытка протестующих поставить военную палатку на проезжей части улицы Грушевского. После столкновений было задержано 26 человек, преимущественно из радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), через несколько часов всех задержанных отпустили. В столкновениях пострадали 17 полицейских.