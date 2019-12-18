Москва, , 11:05 — REGNUM В течение шести лет сопротивление президента Украины с националистами лежало в основе риторики, оправдывающей непоследовательность киевских властей. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Все шесть лет рассказывали, что Минские соглашения неудобны, что они неэластичны. Приезжает Меркель и говорила: Владимир, у Петра очень тяжёлая ситуация. У него националисты, у него улица. Он её обманывает, он с ней борется. Надо прийти ему навстречу, модернизировать Минские соглашения. И так продолжается шестой год. Это не новость», — заявил Ищенко.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Минские соглашения «нереальны» и потому нуждаются в пересмотре.

«В них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимой. Условно говоря, поменять даты», — указал Пристайко.