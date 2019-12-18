Нур-Султан, , 11:02 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Бозумбаева от должности министра энергетики республики, сообщили 18 декабря в пресс-службе главы государства.

Тем же указом Токаев назначил Бозумбаева своим помощником. Ранее пресс-секретарь министра энергетики Нурлыбек Женисбек сообщал, что глава ведомства перенес операцию на шейном отделе позвоночника, и врачи требуют минимизировать время в поездках.

Канат Бозумбаев возглавил министерство энергетики в марте 2016 года. В разные годы он занимал должности акима (главы) Павлодарской и Джамбульской областей.

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