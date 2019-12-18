Москва, , 11:00 — REGNUM Разговоры о ревизии Минских соглашений на Украине направлены на то, чтобы затягивать время. Об этом заявил журналист Владимир Скачко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Это чистые игрища. Минские соглашения, ревизия Минских соглашений — это попытка украинской власти и при Зеленском найти некую защиту, чтобы затормозить любые процессы, и найти ширму, за которой подготовиться, перегруппироваться и наконец-то решить проблему Донбасса и Крыма по хорватскому варианту, «по молнии и по буре», — заявил Скачко.

«Климкин и другие просто ищут повод и ищут крышу, как хорваты искали крышу международную ООН-овскую, под которой они зачищали свои территорию», — указал он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Минские соглашения «нереальны» и потому нуждаются в пересмотре.

«В них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимой. Условно говоря, поменять даты», — указал Пристайко.