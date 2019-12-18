Москва, , 10:57 — REGNUM В «Единой России» предложили «четыре удара» по никотиновым пэкам. Прежде всего, предлагается запретить продажу никотиновых смесей несовершеннолетним, а также запретить продажу таких смесей по интернету.

По мнению депутата Госдумы Ольги Баталиной («Единая Россия»), должны быть предъявлены требования к никотиновому пэку на основании технических регламентов в части ограничения по содержанию никотина: отдельные продукты могут содержать и 75 и 90 мг.

«Это очень высокое содержание, которое может негативно повлиять на здоровье. Для сравнения в одной сигарете от 0,1 до 1 мг», — указала Баталина в Facebook.

Никотиновый пэк должен быть фармацевтическим продуктом и продаваться в аптеках, уверена парламентарий.

«Для взрослых курильщиков — это способ переключиться на менее вредную альтернативу сигаретам, поэтому тотальный запрет вводить нецелесообразно. Но здоровье взрослых граждан тоже должно быть защищено от передозировки никотина, и распространение таких пэков должно быть ограничено», — рассуждает парламентарий.

«Единая Россия» разрабатывает изменения в законодательство, решающие эти проблемы, сообщила Баталина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, направленных на запрет и на ограничение оборота никотинсодержащих смесей.