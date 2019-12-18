Куала-Лумпур, , 11:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Малайзию для участия в саммите исламских стран, об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, вместе с Эрдоганом в визите участвуют другие высокопоставленные чиновники Турции — министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Окар и другие.

В саммите также примут участие президент Ирана Хасан Рухани и эмир Катара Тамим Хамад аль-Тани. Премьер-министр Пакистана Имран Хан отказался от визита в следствие давления Саудовской Аравии.

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