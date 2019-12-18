Москва, , 10:53 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, также будут иметь право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не может превышать стоимость приобретения такого жилого помещения.

Регионы получают право устанавливать дополнительные компенсации и меры поддержки для собственников аварийного и ветхого жилья. При этом меры поддержки не будут применяться к гражданам, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Появляется возможность выселять из аварийных домов в маневренный фонд. Туда могут быть переселены жители домов, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. При этом договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается с такими гражданами на период до завершения с ними расчетов либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.

Фонд ЖКХ сможет выдавать льготную ипотеку для переселяющихся граждан.

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых ранее предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков («Единая Россия»)

Читайте также: Правительство РФ утвердило критерии признания домов аварийными