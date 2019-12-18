Москва, , 10:52 — REGNUM Ситуация в лагере «Эр-Рукбан», который находится на подконтрольной США территории, остаётся чрезвычайно острой, а на фоне наступления холодов, дефицита продовольствия и воды гуманитарная обстановка может ещё больше ухудшиться. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

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В свою очередь, это может привести к значительному увеличению числа жертв среди населения лагеря, отмечается в заявлении.

По данным штабов, критическая ситуация сохраняется и в лагере беженцев «Эль-Холь» в провинции Хасеке, который в настоящее время переполнен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о сложной гуманитарной и социальной обстановке в лагере беженцев «Эль-Холь» заявлял начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, такое положение дел способствует росту радикальных настроений среди его жителей. акже генерал армии напомнил о ситуации в другом лагере беженцев «Рукбан», где процветают насилие, воровство и торговля людьми. Он добавил, что контролирующие лагерь вооружённые группы мешают возвращению беженцев в места их постоянного жительства.

Напомним, по данным, Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, лагерь «Рукбан» с 23 марта 2019 года покинули свыше 19 тыс. человек, включая 5,4 тыс. женщин и почти 9,5 тыс. детей.

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