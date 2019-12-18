Москва, , 10:49 — REGNUM Закон о децентрализации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, нацелен на усиление личной власти главы государства. Об этом заявил журналист Владимир Скачко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«В этом законе о децентрализации, якобы подменяющем прошлый, есть старинная идея всех украинских президентов — личное усиление, личная власть президента. Введение префектов и предоставление президенту права отменять любые назначения и любые решения органов децентрализованных якобы, получивших самостоятельность — любые решения всё равно могут отменяться», — заявил Скачко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил проект поправок в конституцию страны в отношении децентрализации власти на всей территории. Он предполагает изменение административно-территориального устройства страны и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Следует отметить, что в тексте не нашлось места пунктам об особом статусе Донбасса.