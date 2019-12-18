Бишкек, , 10:48 — REGNUM Более 800 граждан Киргизии за последние девять лет приняли участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне боевиков. Об этом 18 декабря заявил начальник управления МВД Асылбек Мамбетов, сообщает издание 24.kg.

По его словам, за данный период в Киргизию вернулись 72 человек, из которых 44 — отбывают наказание в местах лишения свободы. Мамбетов добавил, что в настоящее время 26 человек уже вышли из тюрем и находятся под наблюдением МВД.

Напомним, 5 августа в правительстве Киргизии сообщили, что в республику планируется вернуть детей, которые находятся в лагерях для беженцев в Сирии и Ираке.

Позднее, 16 октября, заместитель председателя государственного комитета национальной безопасности Киргизии Мирлан Тургунбеков заявил, что возвращение детей в республику откладывается из-за ситуации в Багдаде.

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