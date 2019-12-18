Москва, , 10:43 — REGNUM Призывы украинских политиков к реформам в контексте обновления Минских соглашений могут сослужить России благую службу. Об этом заявил журналист Владимир Скачко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Комплекс мер «Минские соглашения — 2» — это не только ведь о мире. Главное в нём — это переформатирование Украины на совершенно новых принципах. Это уход от сильной унитарной страны до какой-то федерации, конфедерации», — заявил Скачко.

Несмотря на то, что на практике политическая элита Украины преследует совершенно другие цели, предлагая подобную реформу, именно в уходе от унитарного государства лежит потенциальная возможность для более сбалансированной политической линии Украины.

«Это для Украины — гипотетически, — шанс переформатироваться. Уйти от оголтелой русофобии, оголтелого прозападного пронатовского направления и попытаться перестроиться на новых условиях», — отметил он.