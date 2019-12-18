Москва, , 10:40 — REGNUM Россия хочет стать идеологическим государством, диктующим себе и миру цели развития, сместив на этом месте США, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» на телеканале «Россия-1».

"Что касается идеологического государства, я знаю одно абсолютно идеологическое одно государство. Это государство называется Соединенные Штаты Америки. Вот это суперидеологическое государство и этого никто не может отрицать. Так вот, мы хотим быть идеологическим государством, диктующим самим себе и миру другие цели развития. В этом смысл новой эпохи для России», — завершил Кургинян.

Как ранее заявлял Кургинян, Россия до сих пор стеснена узкими рамками ельцинской конституции, которая оформила длящийся вот уже 40 лет процесс вхождения России в Запад на правах младшего брата. Мечты элиты о вхождении в Запад рухнули о суровую действительность, а стратегия осталась неизменной. Поэтому России нужна и новая стратегия, и новая идеология и новая конституция в том числе.

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