Вашингтон, 18 декабря 2019, 10:42 — REGNUM Правительственные чиновники США бьют тревогу по поводу сокращения дипломатического персонала в Ираке, заявил политический обозреватель Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.
Напомним, в декабре 2019 года государственный департамент США направил в Конгресс подробный план по значительному сокращению численности американских дипломатов в Ираке.
США намерены сократить штат сотрудников посольства, центра по дипломатической поддержке и консульства в Эрбиле с 486 до 349 человек (на 28%) к концу мая 2020 года.
Администрация президента США Дональда Трампа сокращает штат сотрудников американского посольства на фоне политических потрясений и антиправительственных протестов в Ираке.