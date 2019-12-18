Вашингтон, 18 декабря 2019, 10:43 — REGNUM Уязвимым местом предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена является его плохая репутация в сфере внешней политики, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
По словам Ларисона, именно так поступил Байден, когда вторжение в Ирак и свержение режима Саддама Хусейна казалось в 2003 году политически безопасным и было воспринято, как что-то само собой разумеющееся.
Ларисон добавил, что Байден решил построить свою кампанию на основе ностальгии по тому периоду, когда у власти находилась администрация бывшего президента США Барака Обамы, но президентство Байдена означало бы возвращение к более раннему периоду, когда у власти находился демократический ястреб.
Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. В начале октября 2019 года сообщалось, что рейтинг Байдена упал почти до минимума (26,2%), несмотря на это Байден остался лидером гонки среди демократов.
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