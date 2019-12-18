Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Уязвимым местом предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена является его плохая репутация в сфере внешней политики, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

«Одна из самых существенных слабостей Байдена во внешней политике заключается в том, что он неоднократно соглашался с той точкой зрения, которая соответствовала преобладающему в тот или иной момент консенсусу», — говорится в статье.

По словам Ларисона, именно так поступил Байден, когда вторжение в Ирак и свержение режима Саддама Хусейна казалось в 2003 году политически безопасным и было воспринято, как что-то само собой разумеющееся.

«Это может показаться невероятным, но критика ястребиной политики Демократической партии и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего — это единственная защита, которой мог бы воспользоваться Байден и его союзники. С другой стороны, получается, что лучшая защита Байдена заключается в признании того, что Буш его обманул? Одним словом, ничего хорошего», — заявил журналист.

Ларисон добавил, что Байден решил построить свою кампанию на основе ностальгии по тому периоду, когда у власти находилась администрация бывшего президента США Барака Обамы, но президентство Байдена означало бы возвращение к более раннему периоду, когда у власти находился демократический ястреб.

«Бывший вице-президент Соединенных Штатов решил опереться на свой многолетний опыт работы в правительстве, в частности, на свой опыт во внешней политике в рамках предвыборной гонки за пост президента, но это очень неустойчивая основа для кандидата в президенты», — считает Ларисон.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. В начале октября 2019 года сообщалось, что рейтинг Байдена упал почти до минимума (26,2%), несмотря на это Байден остался лидером гонки среди демократов.

Читайте также: В США прошли акции в поддержку отстранения Трампа от власти