Канберра, , 10:46 — REGNUM Австралийские власти готовы играть роль надежного союзника США, но не готовы предоставить Вашингтону свою территорию для строительства американской военной базы, заявил сотрудник Университета Ла Троба Юан Грейам в статье для издания The Strategist.

«Профессор морской стратегии в Военно-морском колледже США Джеймс Холмс предложил ВМС США создать «огромную» базу в Австралии», — говорится в статье.

Грейам отметил, что австралийцы гордятся своей репутацией надежного союзника на поле боя, но они менее охотно готовы предоставить свою территорию для иностранного военного использования.

«С политической точки зрения правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона не проявляет особого желания к количественному или качественному улучшению военного присутствия США на территории Австралии. Даже если предположить, что Вашингтон захочет размять свои военно-морские ноги, Канберра будет вести себя крайне осторожно из-за возможной реакции со стороны Пекина», — добавил эксперт.

По словам эксперта, ничто не указывает на возможность создания постоянной «огромной» военной базы США.

Читайте также: Сенат Конгресса США принял военный бюджет с санкциями против Nord Stream 2