Канберра, 18 декабря 2019, 10:46 — REGNUM Австралийские власти готовы играть роль надежного союзника США, но не готовы предоставить Вашингтону свою территорию для строительства американской военной базы, заявил сотрудник Университета Ла Троба Юан Грейам в статье для издания The Strategist.
Грейам отметил, что австралийцы гордятся своей репутацией надежного союзника на поле боя, но они менее охотно готовы предоставить свою территорию для иностранного военного использования.
По словам эксперта, ничто не указывает на возможность создания постоянной «огромной» военной базы США.
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