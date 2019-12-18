Москва, , 10:33 — REGNUM Закон о семейно-бытовом насилии, насаждаемый структурами, не имеющими никакого отношения к России, знаменует собой отсутствие окончательного разрыва с эпохой, оформленной в ельцинской конституции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Сейчас назрел вопрос об интересах общества, в чём они заключаются и какая нужна конституция в стране, чтобы отразить эти интересы. Если встал вопрос разрыва порочного круга вхождения в Запад и разрыв с предписыванием Западом России определённых идеологических констант, то для этого нужна и соответствующая конституция. Для примера политолог привел закон о семейно-бытовом насилии.

«Что такое закон о семейно-бытовом насилии? Он продиктован группами, которые никакого отношения к России не имеют. Если он будет принят, будет такой взрыв конфликта между мужчинами женщинами… Там принята статья, что если 20 секунд мужчина смотрит на женщину, то он уже подсуден… Там бог знает что, и это «бог знает что» продиктовано какими-то центрами, имеющими наглость писать председателю Совета Федерации: «А ну-ка, давай, принимай!». Это что такое в принципе? Вот это всё, в принципе — некая эпоха, и эта эпоха подходит к концу!» — заявил Кургинян, имея в виду нашумевшие рекомендации Валентине Матвиенко соросовского Human Rights Watch.

Напомним, что феминистки, ЛГБТ-сообщества и структуры Джорджа Сороса активно продавливают принятие в России закона о семейно-бытовом насилии. По своему содержанию закон не только не имеет никакого отношения к юридическим нормам и понятию презумпций невиновности, но также предписывает разлучение членов семьи по так называемому «охранному ордеру» без суда и следствия по доносу третьих лиц и даже вопреки желанию тех, кого этот закон якобы должен защищать. Это лишь малая часть того, что несет с собой этот закон.

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Пои этом сам закон наглейшим образом пропихивается с использованием откровенной и неприкрытой лжи, подтасовок и предоставлением ложной статистики смертности женщин от домашнего насилия, что, в свою очередь оскорбляет и самих жертв, поскольку нечистые на руку люди спекулируют на их горе, чтобы протолкнуть чьи-то финансовые и политические интересы.

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