Москва, 18 декабря 2019, 10:33 — REGNUM Закон о семейно-бытовом насилии, насаждаемый структурами, не имеющими никакого отношения к России, знаменует собой отсутствие окончательного разрыва с эпохой, оформленной в ельцинской конституции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Сейчас назрел вопрос об интересах общества, в чём они заключаются и какая нужна конституция в стране, чтобы отразить эти интересы. Если встал вопрос разрыва порочного круга вхождения в Запад и разрыв с предписыванием Западом России определённых идеологических констант, то для этого нужна и соответствующая конституция. Для примера политолог привел закон о семейно-бытовом насилии.
Напомним, что феминистки, ЛГБТ-сообщества и структуры Джорджа Сороса активно продавливают принятие в России закона о семейно-бытовом насилии. По своему содержанию закон не только не имеет никакого отношения к юридическим нормам и понятию презумпций невиновности, но также предписывает разлучение членов семьи по так называемому «охранному ордеру» без суда и следствия по доносу третьих лиц и даже вопреки желанию тех, кого этот закон якобы должен защищать. Это лишь малая часть того, что несет с собой этот закон.
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Пои этом сам закон наглейшим образом пропихивается с использованием откровенной и неприкрытой лжи, подтасовок и предоставлением ложной статистики смертности женщин от домашнего насилия, что, в свою очередь оскорбляет и самих жертв, поскольку нечистые на руку люди спекулируют на их горе, чтобы протолкнуть чьи-то финансовые и политические интересы.
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