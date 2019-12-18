Джакарта, , 10:31 — REGNUM Председатель Народного Консультативного Конгресса (НКК) Индонезии Бамбанг Сусатио приветствовал прибытие посла Европейского союза (ЕС) в Индонезии Винсента Пикета в здании парламента в Джакарте, сообщает Kompas.

В ходе встречи обсуждался вопрос легализации экспорта индонезийского пальмового масла в Европейский союз.

«На самом деле нет никаких оснований для Европейского союза запрещать ввоз продукции из пальмового масла», — отметил Бамбанг Сусатио.

«Самое главное, хорошие отношения Индонезии с Евросоюзом. И Индонезия, и Евросоюз имеют свои национальные интересы. Уважение суверенитета очень важно для поддержания хороших отношений», — продолжил Бамбанг Сусатио.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе отметили, что импорт пальмового масла за последние пять лет был относительно стабильным — в среднем 3,6 млн тонн, или 2,3 млрд евро, в год. Доля Индонезии на рынке пальмового масла в Евросоюзе остается самой большой — около 49%.

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