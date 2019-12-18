Москва, 18 декабря 2019, 10:27 — REGNUM Визит заместителя премьер-министра, главы министерства иностранных дел Сирии Валида Муаллема в Москву на следующей неделе прорабатывается, сообщили 18 декабря в МИД России.
«Прорабатывается визит», — сообщили в МИД, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику, где провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Стороны обсудили в том числе функционирование порта Тартус, где расположена морская база ВМФ России.
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